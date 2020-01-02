Irak'ta ABD elçiliği önündeki eylem sona erdi

ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırılara tepki için Bağdat Büyükelçiliği önünde yapılan protestolar sona erdi. Elçilik binasının hedef alındığı protestolar sonrası ABD bölgeye asker gönderme kararı almış, ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı hedef gösteren açıklamalarda bulunmuştu.

ABD’nin Irak'ta düzenlediği saldırılara tepki olarak Bağdat Büyükelçiliği önünde devam eden protestolar sona erdi.

Irak ordusu, protestocuların elçilik önünden çekildiğini, elçilik binası önüne kurulan çadırların kaldırıldığını ve bölgede "güvenlik" sağlandığını açıkladı.

Protestolar sırasında elçilik duvarları aşılmaya çalışılmış, güvenlik kameraları kırılmış, güvenlik kulübesi yakılmıştı.

TRUMP TEHDİT ETTİ, EK ASKER GÖNDERİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, protestolar sürerken İran'ı hedef almış, protestoların sorumlusunun İran olduğunu öne sürmüştü.

Trump İran’ı hedef alarak “Can kaybı ya da hasar olması halinde bundan İran sorumlu tutulacak. Bu bir uyarı değil, tehdit” demişti.

​İran lideri Ayetullah Hamaney ise, ABD'nin Irak'taki saldırılarına ilişkin, "Haşdi Şabi, onlar tarafından oluşturulan ve desteklenen IŞİD'i ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi'den intikam almakta" açıklamasında bulunmuştu.

İŞLEMLER ASKIYA ALINDI

Öte yandan protestoların sona ermesi sonrası ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, bütün konsolosluk işlemlerinin askıya alındığını ve ileriye dönük bütün randevuların iptal edildiğini açıkladı.