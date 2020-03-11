Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı

Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre başkent Bağdat’ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci askeri üssüne 10 adet Katyuşa füzesi atıldı.
Açıklamada saldırıda herhangi bir zayiat oluşmadığı belirtildi.
ABD'nin 3 Ocak'ta Irak’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi El Mühendis’i hava saldırısında öldürmesinin ardından Irak’taki ABD üsleri hedef alınıyordu.
ABD’nin Merkezi Komutanlığı (CENTCOM), "olası İran saldırısına karşı" ABD askerlerini korumak için Irak'a hava savunma sistemleri konuşlandıracağını açıklamıştı.