Iraklı göstericiler Necef'te İran Konsolosluğu'nu ateşe verdi: 80 yaralı

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan işsizlik ve yolsuzluklara karşı devam eden eylemler, ülke genelinde devam ediyor.
Başkent Bağdat’ta düzenlenen protestolarda, güvenlik güçlerinin müdahalesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Öte yandan Necef kentindeki İran konsolosluğu binası önünde toplanan eylemciler binayı basarak ateşe verdi.
Konsolosluk personelinin olaydan önce binayı boşalttığı belirtildi.
Yerel medya, polisin müdahalesi sonucu 80 kişinin yaralandığını duyurdu.
4 Kasım’da Iraklı protestocular, Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu’na saldırmıştı.
1 Ekim'de başlayan gösterilerde şimdiye kadar 300’den fazla kişi yaşamını yitirdi, 15 binden fazla kişi de yaralandı.