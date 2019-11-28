Iraklı göstericiler Necef'te İran Konsolosluğu'nu ateşe verdi: 80 yaralı

Irak'ın Necef kentindeki İran Konsolosluğu önünde toplanan ve binayı ateşe veren eylemcilere polisin müdahalesi sonrası 80 kişi yaralandı. Başkent Bağdat’taki gösterilerde ise iki kişi yaşamını yitirdi.

soL- Dış Haberler