Irak İçişleri Bakanlığı: Teyakkuz durumu sona erdi

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ülkedeki protesto gösterileri nedeniyle 24 Ekim’den beri uygulanan yüksek teyakkuz durumunun sona erdiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Yasin Tahir el-Yasir'in talimatıyla yüksek teyakkuz durumunun sona erdirildiği kaydedilen açıklamada kararın “güvenlik konusunda ilerleme kaydedilmesi sonucu” alındığı belirtildi.
Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerine karşı 1 Ekim’de başlayan gösterilerde 300’ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi, 15 binden fazla kişi yaralandı.