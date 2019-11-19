Irak İçişleri Bakanlığı: Teyakkuz durumu sona erdi

Irak İçişleri Bakanlığı ülkedeki protesto gösterileri nedeniyle 24 Ekim’den beri süren yüksek teyakkuz durumunun sona erdiğini açıkladı.

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ülkedeki protesto gösterileri nedeniyle 24 Ekim’den beri uygulanan yüksek teyakkuz durumunun sona erdiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Yasin Tahir el-Yasir'in talimatıyla yüksek teyakkuz durumunun sona erdirildiği kaydedilen açıklamada kararın “güvenlik konusunda ilerleme kaydedilmesi sonucu” alındığı belirtildi.

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerine karşı 1 Ekim’de başlayan gösterilerde 300’ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi, 15 binden fazla kişi yaralandı.