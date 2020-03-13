Irak Dışişleri, ABD ve İngiltere büyükelçilerini bakanlığa çağırdı

ABD'nin Irak’ta düzenlediği hava saldırılarında 1’i sivil en az 6 kişi öldü. Irak Dışişleri Bakanlığı ABD ve İngiltere’nin Irak büyükelçilerini bakanlığa çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkede Haşdi Şabi güçlerine yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından ABD ve İngiltere’nin Bağdat Büyükelçilerini bakanlığa çağırdı.

Önceki akşam Irak’ta ABD liderliğindeki “IŞİD’le Mücadele Koalisyonu” ve NATO askerlerinin bulunduğu Taci Üssü’ne yönelik füze saldırısında 3 askerin ölmesi, 11 askerin yaralanmasının ardından ABD dün Irak ordusuna bağlı Şii milis güçleri Haşdi Şabi’ye ait çok sayıda yere hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1’i sivil, 5’i güvenlik gücü olmak üzere en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de "Irak’ta inşaat aşamasındaki Kerbela Havalimanı dahil bir dizi noktayı hedef alan ve Iraklı güvenlik güçleri ile sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan yabancı bombardımanını kınadığını" açıkladı. Salih bu saldırının Irak’ın ulusal egemenliğine saldırı anlamına geldiğini söyledi.

