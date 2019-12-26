Irak Cumhurbaşkanı Salih: Baskılar devam ederse istifa ederim

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, 'Protestocuların kabul etmeyeceği birini aday göstereceğime istifa etmeyi tercih ederim' dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, yeni hükümetin kurulması sürecine ilişkin ofisinden yazılı açıklama yaptı.

Anayasa kendisine adayları reddetme yetkisi vermediğinden dolayı istifasını parlamentoya sunmaya hazır olduğunu söyleyen Salih, İran'ın desteklediği Esad İdani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu belirtti.

Salih, Esad İdani’ye yönelik “Protestocuların kabul etmediği birini aday olarak onaylayacağıma istifa etmeyi tercih ederim” dedi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmeye hazır olduğumu ve bunu Meclis'teki milletvekillerinin tasarrufuna bırakacağımı bildiriyorum. Onlar, halkın temsilcileri olarak uygun olana karar verecekler. Halka hizmet etmeyen bir mevkiden hayır gelmez" ifadeleri yer aldı.

Gösterilerin devam ettiği ülkede tüm siyasi adaylara karşı çıkan protestocular, dün gece yolları ve köprüleri kapatıp birkaç binayı ateşe vermişti.