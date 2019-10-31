Irak Cumhurbaşkanı: Başbakan Abdülmehdi istifaya hazır

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifasını sunmaya hazır olduğunu söyledi. Salih parlamentoya gelecek hafta yeni bir seçim yasası sunulacağını açıkladı.

Irak’ta yaklaşık bir ay önce başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Berhem Salih bugün televizyondan yayımlanan açıklamasında Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifaya hazır olduğunu söyledi.

Salih “Başbakan eğer partiler anayasaya uygun bir alternatif üzerinde anlaşırlarsa istifasını sunmaya hazır olduğunu duyurdu” dedi. Irak Cumhurbaşkanı Salih, reformlar için farklı siyasi parti ve bloklarla bir araya gelerek toplantılar yaptığını söyledi. Salih yeni seçim yasasının gelecek hafta Irak Meclisi’ne sunulacağını, kabul edilmesi durumunda erken seçime gidileceğini açıkladı.

Irak Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Şii lider Mukteda Sadr hükümet karşıtı gösterilere desteğini açıklamış ve erken seçim çağrısı yapmıştı.

