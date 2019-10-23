Irak Başbakanı, ülkedeki ABD askerleri için BM'yi göreve çağırdı

Irak Başbakanı Abdülmehdi, Suriye’den Irak’a çekilen ABD askerlerinin Bağdat’ın onayını almadıklarını belirterek BM’yi göreve çağırdı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD’nin Suriye’den çekilen askerlerini Irak’ta konuşlandırması için Bağdat’ın iznini almadığını belirterek uluslararası toplumdan yardım istedi.

Uluslararası platformda konuyla ilgili yasal girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Abdülmehdi “Uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler’in bu konuda üstlerine düşeni yapmasını istiyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanı Esper’in bugünkü Irak ziyaretinin ardından açıklama yapan Irak Savunma Bakanı Necah El Şammari, ABD askerlerinin Irak’ta 4 hafta kalacaklarını, daha sonra Kuveyt, Katar ya da ABD’ye gideceklerini söylemişti.

