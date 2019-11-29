Irak Başbakanı istifasını sunacağını açıkladı

Protestolarda ölenlerin sayısının 408’e yükseldiği Irak’ta Başbakan Adil Abdülmehdi parlamentoya istifasını sunacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi bugün yaptığı açıklamada parlamentoya istifasını sunacağını duyurdu.

Abdülmehdi’nin bu kararı Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani’nin milletvekillerine yaptığı hükümete desteklerini gözden geçirme çağrısının ardından geldi.

Başbakan Abdülmehdi, yaptığı yazılı açıklamada Sistani’nin çağrısına yanıt olarak parlamentoya hükümetin liderliğinden istifasını sunacağını dile getirdi.

Abdülmehdi açıklamasında istifasını ne zaman sunacağını belirtmezken, parlamentonun Pazar günü toplanması bekleniyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ve ülkenin güney kentlerindeki protesto gösterilerinde son iki günde onlarca kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Eylemlerin başından beri ölenlerin sayısının 408’in üzerinde olduğu belirtilirken, Sistani bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada hükümetin “son 2 haftadır yaşanan olaylarla baş edemez göründüğünü” söyledi.

Sistani milletvekillerine mevcut hükümete olan desteklerini gözden geçirmeleri çağrısında bulundu. Sistani ayrıca "barışçıl göstericiler ile kötüniyetlilerin" birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.