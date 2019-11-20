Irak askeri istihbarat şefi: Türkiye'ye kaçan IŞİD'liler yeni saldırı planlıyor

Irak askeri istihbarat şefi Korgeneral Saad el Ellak, Türkiye'ye kaçan üst düzey IŞİD üyelerinin 'yeni terör saldırıları hazırlığında' olduklarını söyledi.

Irak askeri istihbarat şefi Korgeneral Saad el Ellak, Türkiye'ye kaçan üst düzey IŞİD üyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN'e konuşan el Ellak, "dokuz üst düzey IŞİD lideri hakkındaki dosyaları Türkiye'ye verdiklerini ve dosyalarda, tüm dünya genelinde saldırı düzenlemek için yüklü miktarda paraya erişimi olan IŞİD yöneticilerinin de bulunduğunu" belirtti.

İstihbaratın elinde IŞİD üyeleri arasında "Suriye ve Irak'taki cezaevlerinde tutulan IŞİDlilerin kaçırılmaları ve hapishanelere baskın düzenlenmesi planları" yapıldığına ilişkin konuşmalar bulunduğunu belirten el Ellak, "Bu sorunun çözümü için uluslararası çaba gösterilmesi gerekiyor. Çünkü bu suçlular bu kamplardan çıkıp kendi ülkelerine dönebilir. Dolayısıyla Avrupa, Asya ve Afrika'nın kuzeybatısındaki ülkeler için büyük tehlike oluşturuyorlar" dedi.

El Ellak, IŞİDli yöneticilerin Türkiye'ye geçişleriyle ilgili "Yönetimden bazı önemli isimler kuzeye kaçtı, yani komşu ülkelere doğru, Gaziantep gibi sınır bölgelerine. Paraya sahip üst düzey yetkililer Suriye-Türkiye sınırındaki bu bölgelere gizli geçtiler. Kaçakçılara yüklü miktarda paraya ödediler, onların yardımıyla sınırı geçip gizlice Türkiye topraklarına girdiler" açıklamasında bulundu.