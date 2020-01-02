Interpol, eski Nissan CEO'su için tutuklama talebini Lübnan'a iletti

Interpol, Japonya'da tutulduğu ev hapsinden kaçarak İstanbul üzerinden Beyrut'a giden Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn hakkında Lübnan'dan tutuklama talebinde bulundu.
Lübnanlı yetkililere tutuklama talebinin iletilmesinin ardından Lübnan güvenlik kuvvetleri eski Nissan CEO'sunun yakalanması konusunda henüz bir adım atmadı.
Brezilya doğumlu, Lübnan asıllı Fransa vatandaşı milyarder Ghosn, 2018'de Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının başkanı olduğu dönemde geliri hakkında yalan beyanlarda bulunduğu suçlamasıyla Japonya'da tutuklanmıştı.
Lübnan asıllı milyarderin İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçtığı ortaya çıkmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da 7 kişi gözaltına alınmıştı.