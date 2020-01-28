İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden BM'ye Türkiye çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, BM İnsan Hakları Konseyi'nde Türkiye'nin görüşüleceği toplantı öncesi katılımcı ülkelere çağrı yaparak Türkiye'ye baskı yapmalarını istedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu, bugün Cenevre'de düzenlenecek toplantıda Türkiye'deki insan haklarını gündeme getirecek.

Bu toplantıyla birlikte Türkiye'deki mevcut durum üçüncü kez incelenecek.

İnternet üzerinden canlı yayınlanacak toplantı öncesi İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, HRW, internet sayfası üzerinden paylaştığı metinde Türkiye'nin üçüncü kez incelemeye alınmasının önemli olduğunu belirterek katılımcı ülkelerden Türk hükümetine baskı yapmalarını istedi.

HRW'nin açıklamasında gözden geçirme toplantısının "Türkiye'deki insan hakları krizi ve hukukun üstünlüğü konusunda yaşanan dramatik aşınmanın kabul edilmesi ve bu sorunun ele alınması için bir fırsat sunduğu" belirtildi.

Açıklamada "Türkiye'de son dört yılda ifade özgürlüklerini barışçıl şekilde kullanan gazeteciler, aktivistler, insan hakları savunucuları ve hükümete muhalif olarak algılanan kişilerin bu faaliyetleri nedeniyle tutuklandıkları" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bu kişilerin tutuklanmalarına terörle mücadele kapsamına giren ya da girmeyen geniş ve muğlak suçlamaların gerekçe gösterildiği söylendi.

'MEVCUT DURUM HÜKÜMETİN SÖYLEDİĞİNİN TAM AKSİ'

HRW Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson da "cezaevinde tutulan ve yargılanmakta olan gazetecilerin, siyasetçilerin ve hükümete muhalif olarak algılanan kişilerin sayısının çok yüksek olmasının, hükümetin ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla büyük bir tezat oluşturduğunu" söyledi.

Williamson, "BM’nin gözden geçirme toplantısına katılacak ülkeler, temel insan hak ve özgürlüklere riayet edilmesi konusunda ülkede yaşanan sert gerilemenin ele alınması ve gerçek reformlar yapılması için, Türkiye'ye acilen baskı uygulamalıdır" dedi.

HRW'den BM İnsan Hakları Konseyi'ne yapılan çağrıda, "ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana aldıkları baskıcı önlemlerin çoğunun darbeye verilmiş meşru yanıtlar olduğunu öne sürerek bunları haklı göstermeye uğraştıkları" da belirtildi.

Açıklamasında darbe girişiminin sorumlularının adaletin önüne çıkartılmasının önemli olduğunu vurgulayan HRW, ancak hükümeti eleştirenlere ve muhaliflere uygulanan baskıların bu amaca hizmet etmediğini, aksine bu amaçtan sapılmasına yol açtığını savundu.