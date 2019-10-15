İngiltere'den AKP'ye destek

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin 'Türkiye, İngiltere'de de terör örgütü sayılan PKK gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri' dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün Londra'da yapılan NATO Parlamenter Asamblesi’ndeki oturumda Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

The Times'ta yer alan habere göre Wallace, "Türkiye, İngiltere'de de terör örgütü sayılan PKK gibi gruplardan kaynaklanan bir tehdit altındaydı, halen öyle ve Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması zaruri" dedi.

Kendisine harekatın Birleşmiş Milletler ve NATO sözleşmelerine uygun olup olmadığının sorulması üzerine Wallace, "Bu, bu şekilde gelişmesini istemediğimiz bir durum. Ancak olan oldu ve biz bu süreçte insan haklarına riayet edilmesini temine çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.