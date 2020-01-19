İngiltere’de terörle mücadele listesinde futbol takmı St Pauli, Komünist Parti ve Greenpeace yer aldı

İngiltere’de Terörle Mücadele’nin eğitim amaçlı dağıttığı rehberlerde Britanya Komünist Partisi, Greenpeace, Peta ve Alman futbol takmı St Pauli gibi kuruluşlar cihatçı ve aşırı sağcı gruplarla birlikte yer aldı.

İngiliz menşeli The Guardian’ın haberine göre İngiltere Terörle Mücadele ekiplerinin “terörü önleme eğitimi, terörist şiddet uygulama riski taşıyanları yakalamak için tasarlanmış anti-radikalleşme programı” kapsamında dağıttığı eğitim rehberinde cihatçı, aşırı milliyetçi, neo-nazi örgütlerle beraber çevreci örgütler, şiddet karşıtı gruplar, komünist parti ve hatta bir ikinci lig futbol kulübü yer aldı.

FUTBOL TAKIMI BİLE LİSTEDE

Listede Britanya Komünist Partisi, Greenpeace, nükleer karşıtı hareket, hayvan hakları kuruluşu PETA Yok Oluş İsyanı (Extinction Rebellion, XR) ve Alman ikinci lig futbol kulübü St Pauli’nin da arada bulunduğu bir çok grupgr yer aldı.

Geçen hafta da polis tarafından benzer bir doküman yayınlanmış ve aşırı sağcılarla cihatçıların yanı sıra çevre grubu XR’ın listede yer almasının “yerel bir hata” sonucu olduğu açıklanmıştı.

Ancak yeni yayınlanan 24 sayfalık belgede yer alan potansiyel bir terör tehdidi olarak görülen grupların listesinde XR bir kere daha dahil edildi.

‘BUNLARI GÖRÜRSENİZ İHBAR EDİN’

Listede daha önceden şiddet eylemleri düzenlemiş Combat 18, National Front ve National Action gibi ırkçı, neo-nazi çeteler de yer aldı.

Belgenin en sonundaysa çeşitli amblemler yer alırken “Terörle Mücadele” başlığı altında şüpheli faaliyetleri bildirmek için çevrimiçi bir portal kullanarak “bu belge ile tanımlanan şüpheli durumları" ihbar etmeleri okuyucuya tavsiye edildi.

Bahsi geçen belgenin son sayfaları:

Sol işaret ve semboller, Hayvan hakları ve çevreci işaret ve semboller.

"Bu belge ile tanımlanan şüpheli durumları nasıl ihbar edebilirim?"