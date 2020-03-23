İngiltere'de koronavirüsten 18 yaşında bir genç hayatını kaybetti, toplam kayıp 281

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlere biri 18 yaşında olmak üzere 48 kişi daha eklendi. Toplam can kaybı 281 olurken, 635 yeni vaka daha saptandı. Başbakan Boris Johson'dan İngiltere yurttaşlara 'sosyal mesafe' uyarısı geldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 281'e çıkarken hükümetin salgınla mücadele kapsamında yaptığı 'sosyal mesafelendirme' uyarısının bazı İngilizler tarafından dikkate alınmadığı görüldü.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 artarak 281 oldu. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 18 ila 102 arasında olduğu belirtildi. Vaka sayısı da 635 artarak 5 bin 683'e yükseldi.

18 yaşında hayatını kaybeden gencin sağlık sorunu olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Vakaların giderek artması ve hükümetin uyarılarına rağmen bazı İngilizlerin güneşli pazar gününde toplu halde sokakta olduğu görüldü. Bunun üzerine Başbakan Boris Johnson, bir kez daha uyarıda bulundu.

Kovid-19 nedeniyle günlük yapılan basın toplantısında konuşan Johnson şunları söyledi:

"Temiz havanın kendi başına size bağışıklılık sağladığını düşünmeyin. Birbirinizden 2 metre uzakta olmalı ve sosyal mesafelendirme kurallarına uymalısınız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip."

Defalarca sosyal mesafelendirmenin önemine dikkat çeken Johnson, "Eğer insanlar bunu yapamazlarsa, yapmayacaklarsa, elbette o zaman daha sert önlemler almamız gerekecek. Bunu yapmak istemiyoruz ama gerekli olabilir" diye konuştu.