İngiltere’de halka açık mekanlar kapanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsle mücadele için bu geceden itibaren tüm restoran, kafe ve pub'ların kapalı olacağını açıkladı. Kapanan işyerlerinde çalışanların maaşlarının yüzde 80’ini devlet karşılayacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsle mücadele kapsamında ülkedeki tüm kafe, pub ve restoranların bu geceden itibaren kapanacağını açıkladı.

Johnson tüm gece kulübü, tiyatro, sinema, spor salonları ve sosyal tesislere de “makul olan en kısa sürede” işyerlerini kapatmaları talimatı verildiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı, durumun her ay yeniden gözden geçirileceğini açıkladı.

Kapatılan işyerlerindeki çalışanların ücretlerinin aylık 2500 sterline kadar olan kısmınınsa yüzde 80’inin hükümet tarafından üstlenileceği açıklandı.

İngiltere hükümeti daha önce "sürü bağışıklığı" yöntemi uygulayacağını açıklamış ancak daha sonra bu yöntemi terk ederek tüm okulların kapanması kararı almıştı.

