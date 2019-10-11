İngiltere’de bıçaklı saldırı, 4 kişi yaralandı

İngiltere Manchester şehir merkezindeki Arndale Center'da düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu dört kişi yaralandı.

İngiltere’nin Manchester kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Polis, üç kişinin bıçaklandığını ve dördüncü kişinin de başka bir sebeptan yaralandığını söyledi. Manchester Emniyeti 40'lı yaşlarında bir adamı gözaltına aldıklarını duyurdu.

Manchester Emniyeti, terörle mücadele şubesinin saldırının bir terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

Saldırıda bıçaklananlardan biri 19 yaşında iki kadının durumlarının iyi olduğu belirtilirken, 50 yaşlarındaki bir adamın da tedavisinin sürdüğü açıklandı.