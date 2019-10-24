İngiltere’de 39 cesedin bulunduğu kamyon Bulgaristan’a kayıtlı çıktı

İngiltere’de römorkunda 39 cesedin bulunduğu kamyon, Bulgaristan’ın Varna kentinde İrlanda vatandaşına ait bir şirket adına kayıtlı çıktı. Olayla ilgili cinayet soruşturması sürerken, 39 kişinin ölüm sebebine dair bir açıklama yapılmadı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusundaki Essex bölgesinde bir kamyonda bulunan 39 cesedin Bulgaristan vatandaşı olabileceği belirtildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı kamyonun Varna kentinde bir şirket adına kayıtlı olduğunu, şirketin sahibinin de bir İrlanda vatandaşı olduğunu açıkladı.

Bakanlık kurbanların yüksek ihtimalle Bulgar vatandaşı olduklarını bildirdi.

Kamyonun sürücüsü 25 yaşındaki Mo Robinson gözaltına alındı ancak sürücünün insanların İngiltere’ye getirilmesi planından haberdar olup olmadığı belirsizliğini koruyor. İngiliz polisi kamyonun römorkunun Belçika'nın Zeebrugge limanından İngiltere'ye ulaştığını düşündüklerini açıkladı.

Kamyonun römorkunda cansız bedenleri bulunan kişilerin ölüm nedenlerine ilişkinse henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak olayın arkasında insan kaçakçılığı yapan organize suç örgütlerinin bulunduğu düşünülüyor.

Bundan 19 yıl önce İngiltere’nin Dover kentinde 58 göçmen bir kamyonda ölü olarak bulunmuştu. 2015 yılında da Suriye, Afganistan ve Irak’tan 71 göçmen bir kamyonun soğutulmuş yük bölümünde boğularak ölmüş halde bulunmuştu.