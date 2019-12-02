İngiltere'de 27 günlük 'demiryolları grevi' başladı

İngiltere'de demiryolu şirketi Güney Batı Demiryolları'nda, Londra ve çevre kentleri etkileyecek 27 günlük grev başladı.

İngiltere'de günde 600 bin yolcu taşıyan Güney Batı Demiryolları'nda (SWR) 27 günlük grev bugün başladı.

SWR ile Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası (RMT) trenlerde güvenlik görevlisi bulunması amacıyla görüşmelere başlamıştı. Görüşmelerin tıkanması sonucu masadan kalkan RMT işçileri bugün itibariyle 27 günlük greve başladı. İngiltere genelinde sürecek grev boyunca istasyonlarda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Grev kapsamında günlük yapılan 1850 seferin 850'sinin iptal edilmesi bekleniyor.

Sendika, her trende güvenliği sağlayacak bir güvenlik görevlisinin bulunmasını istiyor. Grevin, erken genel seçimin yapılacağı 12 Aralık ve Noel günleri olan 25 ve 26 Aralık haricinde devam edeceği belirtildi. Grev İngiltere tarihinin en uzun süreli grevi sayılıyor.