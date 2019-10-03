İngiltere, ortak uzay misyonu için Rusya'ya yaptırımları hafifletiyor

İngiltere, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını ExoMars-2020 ortak uzay misyonu gerekçesiyle hafifleteceğini duyurdu.

İngiltere, AB’nin Rusya’yla ortak gerçekleştireceği ExoMars-2020 uzay misyonu kapsamında gerekli faaliyetlerin gerçekleşmesi için Rusya’ya yönelik yaptırımları hafifleteceğini duyurdu.

İngiltere ancak hangi "gerekli faaliyetler" için hangi yaptırımları hafifleteceğini duyurmadı.

ExoMars-2020, Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya'nın Roscosmos federal uzay ajansı tarafından yürütülen Mars'a ortak bir misyon. Misyon, bir Avrupa Mars gezerinin fırlatılmasını ve Rusya'da bir iniş modülünün geliştirilmesini kapsıyor.

Misyonun 25 Temmuz 2020'de başlatılması ve Mart 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor.