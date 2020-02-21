İngiltere Kraliyet Sarayı önünde pedofil prens için ilan

Çocuk istismarcısı ve insan kaçakçısı milyarder Epstein’in ‘yakın arkadaşı’ Prens Andrew'u ABD'deki davada ifade vermeye çağıran bir ilan, Buckingham Sarayı önünden geçen bir otobüse asıldı.

Milyarder Jeffrey Epstein’in insan kaçakçılığı ve çocuklara yönelik cinsel istismarlarının mağdurlarının avukatlığını üstlenen ABD’li avukat Gloria Allred, İngiltere Kraliyet Sarayı (Buckingham Sarayı) önünden geçen temsili bir okul otobüsüne Prens Andrew için ilan verdi.

Prens Andrew çocuk istismarcısı Epstein’la yakın ilişkileri olan isimlerden biri. Epstein’in insan kaçakçılığı ve çocuk istismarı suçlarına ortak olduğundan şüphelenilen İngiltere Prensi, BBC’de çıktığı canlı yayında pedofil milyarderle olan ilişkilerini açık bir şekilde savunmuştu. Epstein'in kurbanlarından biri mahkemede İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ikinci oğlu Andrew'un 17 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini beyan etmişti.

Okul otobüsü üzerindeki ilana “Eğer bu adamı görürseniz lütfen FBI’yı aramasını ve sorularına cevap vermesini isteyin” yazıldı.

ABD'li avukat Gloria Allred, üzerindeki mesajla otobüsün Buckingham Sarayı'ndan geçmesini sağladı.

Avukat Allred, New York yüksek mahkemesinin adımları hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Allred, Andrew'a Epstein ile Manhattan ve diğer yerlerdeki mülklerinde zaman geçirirken gördükleri hakkında bilgileri paylaşması çağrısında bulundu.

Guardian’ın haberine göre Allred şöyle konuştu:

“Prens Andrew'a yalvarıyorum. Doğru şeyi yapmalı ve ailenizi, Kraliçe’yi, çocuklarınızı utandırmayı bırakmalısınız. Eğer yanlış bir şey yapmadıysanız FBI ile konuşun. ”

Andrew bugüne kadar Epstein ile ilgili devam eden soruşturmada ifade vermedi.

Geçen ay gerçekleşen mahkemede New York savcısı Geoffrey Berman, Epstein’in Manhattan'daki malikanesi dışında bir basın toplantısı düzenledi ve prensin bugüne kadar “sıfır işbirliği” gösterdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD’de yargılanmayı beklerken hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in kurbanlarından biri olan 17 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddiasını reddeden Andrew "kraliyet ailesinin çalışmalarının bundan zarar gördüğünü" ileri sürmüştü.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Andrew, incelemenin kraliyet ailesinin ve onunla ilişkili yardım kuruluşlarının çalışmalarında “büyük bir aksama” yarattığını söylemişti.

Reşit olmayanlarla ilişkiye girdiği, ABD’li milyarder Epstein’in kurbanları tarafından beyan edilen Prens, BBC'de canlı yayında “Tabii ki, gerektiğinde herhangi bir uygun kolluk kuvvetine soruşturmalarıyla ilgili yardım etmeye istekliyim” demiş ancak bu konuda herhangi bir adım atmaya yanaşmamıştı.

BBC'ye verdiği söyleşiden kısa bir süre sonra Andrew, kamu görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Prens Charles’ın eski halkla ilişkiler şefi Dickie Arbiter’in “çok da araba kazası sayılmaz, daha çok kamyon kazası” olarak nitelendirdiği Andrew'un BBC Newsnight röportajına dair İngiliz basınında çıkan haberlerde Kraliçe’nin söyleşinin yayınlanmasına karşı çıktığı bilgileri de yer aldı. Prens Andrew bahsi geçen söyleşide Epstein'le olan ilişkisine dair "yanlış bir şey yapmadığını" söylemişti. Söyleşide Andrew'un Epstein'in mağdurlarına yönelik düşmanca yaklaşımı dikkat çekmişti.