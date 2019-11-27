'İngiltere Kraliçesi, Prens Andrew'un Trump’la görüşmesini yasakladı'

Pedofil ve insan taciri milyarder Jeffrey Epstein’le yakın ilişkileri olan İngiltere Prensi Andrew’ün ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesinin Kraliçe tarafından yasaklanması İngiliz basını tarafından gündeme getirildi.

Geçen hafta İngiltere Prensi Andrew, BBC’ye verdiği röportajını takiben tüm kamu görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. İngiliz hanedan üyesi, ABD'de pedofili ve insan ticaretiyle yargılandığı sırada cezaevindeki hücresinde intihar ettiği açıklanan Jeffrey Epstein'la olan ilişkisinin kendisine “ciddi faydalar sağladığı”nı ve bundan dolayı pişmanlık duymadığını itiraf etmişti.

The Mirror’ın iddiasına göre Kraliçe II. Elizabeth, oğlunun gelecek hafta İngiltere'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile buluşmasını yasakladı.

Habere göre, Buckingham Sarayı NATO’nun 70. yıldönümünü kutlamak için Londra’daki 2 Aralık etkinliğine katılacaklar arasında Prens Andrew adını vermedi. Epstein'in yakın arkadaşları arasında Prens Andrew ve ABD Başkanı Trump'ın da bulunduğu biliniyor.

PEDOFİLLİKLE SUÇLANAN PRENS İŞE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Daily Mail'in iddiasına göre, Prens Andrew mahkemede ismini temizledikten sonra kamusal hayata geri dönmek istiyor, ancak erkek kardeşi Charles buna karşı çıkıyor.

20 Kasım'da Prens Andrew, “öngörülebilir gelecek” için kamu görevlerinden istifa edeceğini açıkladı. Andrew’ün istifa gerekçesi Epstein ile olan ilişkisinin kraliyet ailesinin faaliyetlerinde “büyük bir aksama yaratması" olarak sunuldu.

2010 yılında Epstein’in Manhattan'daki konağında fotoğraflanan ve reşit olmayan mağdurlardan birine istismarda bulunmakla suçlanan İngiliz monarşisinin üyesi, “rahatlık” uğruna o zamanlar arkadaş evinde kaldığını söylemişti.

KRALİÇE SÖYLEŞİNİN VERİLMESİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Prens Charles’ın eski halkla ilişkiler şefi Dickie Arbiter’in “çok da araba kazası sayılmaz, daha çok kamyon kazası” olarak nitelendirdiği Andrew'un BBC Newsnight röportajına dair İngiliz basınında çıkan haberlerde Kraliçe’nin söyleşinin yayınlanmasına karşı çıktığı bilgileri de yer aldı.