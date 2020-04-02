İngiltere hükümeti test sayısını artırmayı kabul etti

İngiltere’de hükümet, test sayısını artırmayı kabul etti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan Johnson ‘Test yapmayı büyük ölçekte artırıyoruz’ dedi. Yapılan bir ankete göre halkın yarısından fazlası hükümetin önlem almakta çok geciktiğini düşünüyor.

Koronavirüs salgınına karşı çok geç önlem almakta eleştirilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson yapılan test sayısını “büyük ölçekte” artıracaklarını açıkladı.

İngiltere salgının başlangıcında “sürü bağışıklığı” yöntemini izleyeceğini açıklamış, vaka sayısı ve can kayıplarının artmasının ardından bu yöntemi terk ederek kısıtlamaları uygulamaya başlamıştı.

Ülkede yetersiz sayıda solunum cihazı olması ve çok az sayıda test yapılması hükümete yönelik baskıları artırdı.



Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson dün Twitter hesabından yayımladığı video mesajda daha sıkı tedbirlerin alınacağını belirterek “Aynı zamanda test yapmayı çok büyük ölçekte artırıyoruz” dedi.

Johnson’un açıklaması öncesinde bazı bakanlar tarafından da antikor ve antijen testlerinin sayısının artırılacağına dair sözler verilmişti.

Salgınla mücadelede en çok test yapan ülkelerden biri olan Almanya’da haftada yaklaşık 500 bin kişiye koronavirüs testi yapılıyor. İngiltere’de ise bir günde yaklaşık 13 bin kişiye test yapılıyor. İngiltere hükümeti bu sayıyı Nisan ortasına dek iki katına çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

1 Nisan tarihi itibariyle İngiltere’de 152 bin 979 kişiye test yapıldı, bunlardan 29 bin 474’ü pozitif çıktı. 31 Mart itibariyle ülkedeki can kaybı sayısı 2 bin 352’ye yükseldi.

HALKIN YÜZDE 56'SI 'ÇOK GEÇ ÖNLEM ALINDI' DİYOR

İngiltere’de halk hükümetin önlem almakta çok geciktiğini düşünüyor.

Ipsos MORI araştırma şirketinin yaptığı bir ankete göre halkın yüzde 56’sı hükümetin sosyal mesafe tedbirlerini “çok geç” aldığını düşünüyor. 27-30 Mart tarihleri arasında 18-75 yaş aralığında bin 72 kişiyle yapılan ankete göre, bunu tersini yani hükümetin önlemleri “çok erken” uygulamaya koyduğunu düşünenlerin oranıysa yüzde 4 oldu.

