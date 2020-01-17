İngiltere, Hizbullah'ın siyasi kanadını da yaptırım listesine aldı

İngiltere Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ın siyasi kanadını da yaptırımlar kapsamına aldı.

İngiltere Hazine Bakanlığı Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI) bugün Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak tanımladıklarını açıkladı.

Hazine, Hizbullah'ın siyasi kanadının varlıklarını İngiltere'nin "Terörizm ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Genel Nihai Tanımlama Bildirisi"ndeki kurallara göre Perşembe gününden itibaren donduracak.

Ülkede daha önce sadece silahlı kanadına yaptırım uygulanan Hizbullah'ın, Cihad Konseyi ve Dış Güvenlik Birimi dahil tüm yapılarının yeni listede yer aldığı görüldü.

ABD Hazine Bakanlığı, 1982 yılında kurulan Hizbullah'ın siyasi kanadını geçen yıl Temmuz ayında "terör örgütü" listesine almıştı.

