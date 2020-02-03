İngiltere erken tahliyeleri kaldırmaya hazırlanıyor

İngiltere hükümeti, dün Londra’daki bıçaklı saldırının ardından ‘terör’den hüküm giymiş kişilerin erken tahliyesini engelleyecek bir düzenleme çıkarmaya hazırlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson “terör” suçundan hüküm giyenlerin otomatik olarak erken tahliyeden yararlanamayacakları bir düzenlemenin getirileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Robert Buckland da “terör” suçundan hüküm giyenlerle ilgili acil bir düzenleme yapılacağını, bu kişilerin otomatik olarak erken tahliyeden yararlanamayacaklarını ve herhangi bir erken tahliyenin şartlı tahliye kurulunun risk değerlendirmesine bağlı olacağını” açıkladı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da dün 19 yaşındaki Sudesh Amman, 2 kişiyi bıçakladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Polis Amman’ın 2018’de IŞİD’le bağlantılı “terör dokümanlarını bulundurmak ve yayınlarını yaymak” suçlamasıyla tutuklandığını ve erken tahliyeden yararlanarak yeni salıverildiğini açıklamıştı.