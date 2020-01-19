İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'ya yönelik tutumlarının değişmediğini söyledi

İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya Cumhurbaşkanı Putin'e İngiltere'nin Salisbury olayındaki duruşunu değiştirmediğini söyledi.

Londra'daki başbakanlık ofisinin açıklamasına göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Londra'nın Salisbury olayındaki konumunun değişmediğini söyledi.

İngiliz Başbakan, Putin ile Berlin Libya Konferansı'nın öncesinde ​​bir araya geldi.

4 Mart 2018'de Sergey Skripal ve kızı Yulya Skripal, İngiltere'deki Salisbury'deki bir alışveriş merkezinin yakınındaki bir bankta bilinçsiz halde bulunmuştu. Londra ikilinin, A234 adlı askeri sınıf bir sinir ajanı ile zehirlendiklerini iddia etmiş ve Moskova'yı büyük bir uluslararası skandala neden olan saldırıyı kurgulamakla suçlamıştı.

