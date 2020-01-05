'İngiliz nükleer deniz altısı İran’ı vurmaya hazır konumda’

İngiliz medyası tarafından İngiltere Donanması’na ait bir nükleer denizaltının ABD’yle İran arasıdaki gerilimin artması üzerine ‘mevcut gerilimlerin tam teşekküllü bir silahlı çatışmayla sonuçlanması durumunda İran'ı vuracak konumda konuşlandığı' iddia edildi.

İngiltere menşeli The Sun’ın haberine göre, İngiltere Kraliyet Donanması’na ait bir nükleer saldırı denizaltısının, Tahran ve Washington arasında Kasım Süleymani suikasti üzerine, "artan mevcut gerilimlerin tam teşekküllü bir silahlı çatışmayla sonuçlanması durumunda ‘İran'ı vuracak konumda’ olacağını” aktardı.

Gazeteye konuşan, adı verilmeyen bir üst düzey İngiliz askeri kaynağı, Tomahawk kruvazör nükleer füzeleri ile silahlı bir Astute sınıfı avcı-katil denizaltının İran açıklarında “sessizce oturduğunu” söyledi.

Bugün sabah saatlerinde, İngiltere Özel Hava Servisi'nin (SAS) yaklaşık 50 üyesi, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD İHA saldırısının ardından Irak'a gönderildi.

The Sun’a konuşan kaynaklar, “İran'ın Soleimani'nin ölümüne nasıl tepki verdiğine bağlı olarak her türlü önlem alındığını” da sözlerine ekledi.

Askeri kaynak şöyle konuştu:

“Eğer işler çabucak çözülürse, İngiltere her zaman ABD ile omuz omuza duracak. Avcı katiller Kraliyet Donanması'nın en gelişmiş denizaltılarıdır. Bunlar ölümcül varlıklar ve menzili içinde İran'ın olduğu bir tane var. ”

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngiltere'nin savaş gemilerinin Hormuz Boğazı'na gitmesi ve "gemiler ile vatandaşları korumak için gerekli tüm adımları atmak üzere" konuşlandırılmasını emretti.