IMF: Koronavirüs 2008'den çok daha kötü bir krize neden oldu

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yeni koronavirüs salgınının tüm dünyada '2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve benzeri görülmemiş' ekonomik krize yol açtığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, "IMF'nin 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini koronavirüsten etkilenen ülkeler için kullanmaya hazır olduklarını" söyleyen Georgieva, şimdiye kadar 90'dan fazla ülkenin kendilerinden yardım talebinde bulunduğunu belirtti.

"Acil finansman desteği konusunda şimdiye kadar asla böylesine artan bir taleple karşılaşmadık" diyen Georgieva, salgının küresel ölçekte "2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve benzeri görülmemiş" ekonomik krize neden olduğunu kaydetti.

Georgieva, "IMF'nin tarihinde hiçbir zaman dünya ekonomisinin böylesine durma noktasına geldiğine tanıklık etmedik." diye konuştu.