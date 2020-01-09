İlk Ebola aşısı onaylandı

Ebola’nın önlenmesine yönelik ilk aşı olan Ervebo, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Ebola’nın önlenmesine yönelik ilk aşıyı onayladı.

Halk sağlığı açısından bir dönüm noktası olduğu düşünülen Ervebo adlı aşının, 2018’de Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ikinci büyük Ebola salgını sırasında araştırma aşısı olarak uygulandığı ve Gine’de 2014-2016’da yapılan bir çalışmada yüzde 100 etkili olarak kabul edildiği belirtiliyor.

FDA Biyolojik Ürünler Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, "Ebola virüsü, nadir görülen fakat sınır tanımayan şiddetli ve ölümcül bir hastalıktır. Aşılama, salgınları önleme ve virüsün yayılmasını durdurma açısından bir zorunluluktur. FDA'nın Ervebo'yu onaylaması, Zaire Ebola virüsüne karşı korunmak için büyük bir adımdır" açıklamasında bulundu.

Tek bir enjeksiyon olarak verilen zayıflatılmış virüs içeren bir aşı olan Ervebo, 18 yaş üstü kişiler için onaylandı.