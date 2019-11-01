İlham Ahmed: Esad'ın güçlerine katılmaya hazırız ama...

Suriye Demokratik Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed, Washington’da yaptığı açıklamada Suriye Savunma Bakanlığı’nın SDG’ye yaptığı ‘orduya katılın’ çağrısına yanıt verdi.

Suriye Demokratik Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed, Suriye Demokratik Güçleri’nin orduya katılmaya hazır olduğunu ancak “yeniden yapılandırma” istediğini söyledi.

Ahmed, Washington’da yaptığı açıklamada “Esad’ın güçlerine katılmaya hazırız ama Suriye ordusunu yeniden yapılandırarak, değiştirerek. Eğer Suriye rejimiyle bölgelerimizi nasıl yöneteceğimiz konusunda anlaşırsak o zaman evet Suriye ordusuna katılmaya hazırız” diye konuştu.

Bunun 1 saatte gerçekleşecek bir mesele olmadığını söyleyen Ahmed, önce Şam’la müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Suriye Savunma Bakanlığı’nın önceki gün SDG’ye yaptığı “orduya katılın” çağrısında SDG’ye "suçlu" muamelesi yapıldığını ileri süren Ahmed bu yüzden SDG’nin olumsuz yanıt verdiğini söyledi. Ahmed “Sanki kaçakmışız gibi (orduya) katılmaktan ziyade nasıl bütünleşeceğimiz konusunda oturup anlaşmamız gerekli” diye konuştu.

