İki ülkenin havayolları Bağdat seferlerini durdurdu

Ürdün ve Bahreyn Havayolları, güvenlik gerekçesiyle Bağdat uçuşlarını durdurdu.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında Bağdat'ta yaşamını yitirmesinin ardından iki ülke bu kente olan seferlerini durdurdu.

Ürdün ve Bahreyn Havayolları'nın güvenlik gerekçesiyle Bağdat uçuşlarını durdurduğu belirtildi.

Katar Havayolları Sözcüsü ise, Bağdat'a seferlerin "dikkatli" bir şekilde devam ettiğini, ancak "en ufak güvenlik sorunu"nda seferlerin durdurulacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, dün Bağdat Havalimanı'na yapılan ABD saldırısında öldürülmüştü.