İki Türk silah şirketi en yüksek ciro yapanlar listesinde

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün en yüksek cirolu yüz silah şirketinin yer aldığı 2018 listesine Türkiye’den ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş şirketleri girdi. İki şirketin silah satışlarını yüzde 22 oranında artırdığı kaydedildi.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2018 yılında dünya çapında silah ve askeri teçhizat üretimi yapan en yüksek cirolu yüz şirketten oluşan listeyi açıkladı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, ilk beş sırayı ABD’li şirketlerin paylaştığı listede Türkiye de iki şirketle yer aldı.

Türkiye'nin silah sanayisine son yıllarda önemli yatırımlar yaptığı belirtilen raporda, bu gelişmenin Türk şirketlerinin cirolarına da yansıdığı kaydedildi.

İlk yüze giren iki Türk şirketi ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) toplam silah satışlarının yüzde 22 oranında artarak 2 milyar 800 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

SIPRI raporuna göre askeri elektronik şirketi ASELSAN silah satışlarını yüzde 41 oranında artırarak cirosunu 1 milyar 700 milyon dolara yükseltti. ASELSAN uluslararası alanda en büyük yüz silah satıcısı arasında 54’üncü sırada yer alırken yüzde 0,5'lik artışla 1 milyar 100 milyon dolarlık ciro yapan TUSAŞ 84’üncü sırada bulunuyor.

Raporda, başka çok sayıda Türk silah üreticisinin de 2018 yılında önemli büyüme kaydettiği, ancak ilk yüz arasına giremediği belirtildi.

İLK BEŞTE ABD'Lİ ŞİRKETLER

En yüksek cirolu 100 şirket arasında ABD ve Avrupa'dan 70 şirket yer alırken bu şirketlerin toplam cirosu 2017'ye göre yüzde 5,2 artarak 348 milyar dolara yükseldi.

İlk beşte yer alan ABD merkezli şirketler; Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon und General Dynamics toplam 148 milyar dolarlık ciro yaptı. İlk yüzde yer alan ABD'li şirketlerin toplam cirosu ise yüzde 7,2'lik artışla 246 milyar dolara yükseldi.