İki Avrupa ülkesinde yeni koronavirüs vakası

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kanarya Adaları'nda ilk yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini bildirdi. İsveç Halk Sağlığı Kurumu da Jönköping kentinde bulunan hastanede genç bir kadında vakaya rastlandığını açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni koronavirüs vakasının ilk kez ülkede tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, vakanın anakaradan uzak bir bölge olan Kanarya Adaları'nda tespit edildiği ve hastanın müşahede altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Salvador Illa'nın yakın bir zamanda düzenleyeceği basın toplantısında bir açıklama yaparak ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

İSVEÇ'TE DE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

İsveç Halk Sağlığı Kurumu da, Jönköping kentinde bulunan Ryhov Hastanesi'nde 20 yaşında bir kadında yeni koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Genç kadının, Vuhan kentine kısa süre önce turistik ziyaret gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, 24 Ocak'ta İsveç'e geldiği ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kadının durumunun iyi olduğu ve virüsün kimseye bulaşmadığı belirtildi.