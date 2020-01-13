IKBY ile Hizbullah arasında Kasım Süleymani gerilimi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Hizbullah arasında gerilim yaşandı. Hizbullah lideri Nasrallah, IŞİD’in Erbil’e yaklaştığında Mesud Barzani’nin titrediğini ve Süleymani dışında kimsenin yardıma koşmadığını söyledi.

ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani’yi Irak’ta suikastla öldürmesinin ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Hizbullah arasında gerilim yaşandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, dün akşam yaptığı konuşmada “IŞİD’in Erbil’e yaklaştığında Mesud Barzani’nin titrediğini ve Süleymani dışında kimsenin yardıma koşmadığını” söyledi. IKBY Sözcüsü Adil ise Nasrallah'a yanıtında “Düşmanlarının korkusundan başını kaldırmaya cesaret edemeyen sen, seninle ilgisi olmayan bir halka sataşma nedenin nedir?” dedi.

'İRANLILARI ARADIN VE SENİN İTİRAFINLA İKİNCİ GÜNDE HACI KASIM SANA GELDİ'

Nasrallah, Süleymani ve onunla birlikte öldürülen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’e ilişkin televizyon konuşmasında, IŞİD’in ABD’nin ürettiği bir örgüt olduğunu söyledi ve “Sayın Mesud Barzani, Hacı Kasım Süleymani’nin yaptığı iyilikten dolayı minnettar olmalı” dedi.

Nasrallah, Barzani’nin birkaç yıl önce bir iyiliği kabul ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Bugün onun sana yaptığı bu iyiliği kabul etmelisin. IŞİD Erbil yakınlarındayken ve Kürdistan Bölgesi IŞİD’in eline düşmek üzereyken tüm arkadaşlarını aradın ancak onlardan kimse sana yardım eli uzatmadı. İranlıları aradın ve senin itirafınla ikinci günde Hacı Kasım sana geldi. Onunla birlikte başka kardeşleri de vardı. Buna bir şey daha da ekleyeyim; Hizbullah’tan da kardeşlerimiz vardı ve onunla Erbil’e gittiler.”

NASRALLAH: BANA 'MESUD BARZANİ TİTRİYORDU ELLERİ KORKUDAN TİTRİYORDU’ DEDİLER

Nasrallah, “Erbil’e giden Süleymani ve onun yanındaki kardeşler bana ‘Mesud Barzani titriyordu. Elleri korkudan titriyordu’ dediler. Ancak Süleymani ve İran İslam Cumhuriyeti’nin hızlı gelişi bu tehlikeyi sizden uzaklaştırdı. Bunun tarihinizde, oradaki Kürt bölgesinde bir örneği yoktu. Bugün sizin de, yapılan bu iyiliği kabul etme sorumluluğunuz var, Irak’taki hükümet ve Irak parlamentosunda da verilecek yanıtın bir parçası olma sorumluluğunuz da var” dedi.

IKBY SÖZCÜSÜ: 'YILLARDIR BODRUMLARDA SAKLANDIĞINDAN GÜN YÜZÜNÜ GÖREMEYEN…'

Barzani yanlısı Rudaw'da yer alan habere göre Nasrallah’ın açıklamalarına yanıt veren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümet sözcüsü Cotyar Adil, Nasrallah'a “Yıllardır bodrumlarda saklandığından gün yüzünü göremeyen sen, kahraman bir halka hakaret ediyorsun ve onu küçümsüyorsun” dedi.

Nasrallah'ın sözlerini "yersiz saldırı" diye yorumlayan Adil, IKBY’yi ve Erbil’i sadece Peşmergelerinin savunduğunu ileri sürdü ve ekledi: “Bununla birlikte bize yardım eden tüm partnerlerimize teşekkür ederiz. Ama sizi temsil ettiğini ve başkan Barzani’ye yapılan ziyarete katıldığını söylediğin kişi, herhalde kendisine benzeyen kişilerle 16, 20 ve 26 Ekim 2017'de Kürdistan'ı işgal etme hayali kuranlardan olmalıydı. Ancak Peşmerge’nin direnişi ve gösterdiği kahramanca savunma sayesinde o hayaller gömüldü."

IKBY Sözcüsü Hizbullah lideri Nasrallah'a hitaben "Düşmanlarının korkusundan başını kaldırmaya cesaret edemeyen sen, seninle ilgisi olmayan bir halka sataşma nedenin nedir?” dedi. IKBY Başkanı Barzani'yi "bir halkın direniş sembolü" diye niteleyen Adil "korkak olan sen ise, yaptığın hakaretlerden daha küçüksün” diye konuştu.