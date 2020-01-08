IKBY: ABD'nin desteklenmesi hayati

İran'ın ABD askerlerini hedef aldığı füze saldırısının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden gelen açıklamada ABD'nin bölgedeki askeri varlığı savunuldu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, ABD liderliğindeki askeri koalisyonun desteklenmesinin hayati önem taşıdığını ve üye ülkelerini "IŞİD'in canlanmasına izin vermemeye" çağırdı.

Bölgesel yönetimin başkanı Neçirvan Barzani, başbakan ve parlamento sözcüsü bugün bir araya gelerek İran'ın Irak'taki ABD güçlerine füze yollamasından sonra endişe duyduklarını dile getirdi.

Reuters'ın haberine göre açıklamada “Son olaylar ve özellikle bu sabahki konularla ilgili olarak Kürdistan Bölgesi, askeri çözümün hiçbir şekilde sorunları çözmeyeceğini yineliyor” denildi.

Açıklamada "Tüm tarafları Kürdistan Bölgesi'ni rekabete sürüklemekten kaçınmaya çağırıyoruz” denildi.