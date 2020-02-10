İdlib'deki Alman cihatçı sayısı 60'ı geçti

İdlib'deki cihatçıların 60’tan fazlasının Alman vatandaşı olduğu öğrenildi.

Alman medya kuruluşları SWR ve ARD'nin haberine göre, Suriye İdlib'deki cihatçıların 60'tan fazlası Alman vatandaşı.

Habere göre Alman cihatçılar El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir’uş Şam ile birlikte hareket ediyor ve Telegram benzeri uygulamalar yoluyla propaganda videoları paylaşıp bağış toplamaya çalışıyor. Bağışların elektronik para birimi Bitcoin aracılığıyla Almanya'dan Suriye'ye aktarıldığı da söyleniyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Federal Emniyet Teşkilatı elektronik para birimlerinin "terör finansmanı" bağlamında "uzun süredir yoğun bir biçimde" incelendiğini açıkladı. Açıklamada elektronik para birimlerinin "yüksek anonimlik derecesi nedeniyle sadece para aklama bakımından değil terörizm finansmanı amacıyla da kullanılabilmesi açısından yüksek bir risk taşıdığı" belirtildi.