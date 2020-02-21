Husiler: Aramco petrol tesislerini vurduk

Yemen’de Suudi koalisyon güçlerine karşı savaşan Husiler, Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’nun Yanbu’daki tesislerini vurduklarını açıkladı.

Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine karşı savaşan Husiler, Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’nun Cidde’nin kuzeyindeki Yanbu kentinde bulunan petrol tesislerini vurduklarını açıkladı.

El Mesire televizyonuna konuşan Husi sözcüsü, Cuma günü Suudi Arabistan’ın Yanbu'daki petrol tesislerini ve "önemli hedefleri" 12 insansız hava aracı, iki kruz füzesi ve bir balistik füze ile vurduklarını söyledi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına konuşan Suudi koalisyonu sözcüsü Türki el Maliki ise Yemen’den Suudi Arabistan'a düzenlenen hava saldırılarının önlendiğini açıkladı.