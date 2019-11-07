Hulusi Akar: Bağdadi’nin yerini en azından ben bilmiyordum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün ertelenen CNN International mülakatı bugün yayımlandı. Akar muhabirin Bağdadi’nin İdlib’de olduğunu bilip bilmediğine ilişkin sorusuna ‘Operasyon öncesinde en azından ben bilmiyordum’ diye yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın CNN International’a verdiği mülakat bugün yayımlandı. Akar’ın dün yayımlanacağı duyurulan mülakatı sebep gösterilmeden ertelenmiş, ertelemenin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılmıştı.

Akar CNN International muhabirinin “Bağdadi’nin nerede olduğunu biliyor muydunuz” sorusuna “Operasyon öncesi en azından ben bilmiyordum” diye yanıt verdi.

Bağdadi’nin Suriye’nin kuzeyinde İdlib’in Türkiye sınırına yakın Barişa kasabasında ABD operasyonuyla öldürüldüğünün açıklanmasının ardından Türk istihbaratının Bağdadi’nin burada bulunduğundan haberdar olmamasının mümkün olmadığı iddiası gündeme gelmişti.

Akar Bağdadi’nin yerini bilmediklerini ancak operasyon öncesinde ABD ile askeri istihbarat paylaşımı yapıldığını ve bölgedeki Türk askerlerine ABD’nin operasyonuna zarar verilmemesi uyarısı yaptıklarını söyledi.

“İdlib’in IŞİD için bir sığınak haline geldiğinden endişeniz var mı?” sorusuna ise Akar “Bu doğru değil, bu imkansız. Biz orada bütün terörist örgütlerle her anlamda savaşıyoruz” diye yanıt verdi.

Akar mülakatta “Suriye Milli Ordusu” adını alan ÖSO’nun IŞİD ve El Kaide ile bağlantısı olup olmadığı sorusuna “Onların diğer terörist gruplarla hiçbir bağı yok. Onlar Suriyeli insanlar ve kendi bağımsızlıkları ve toprakları için savaşıyorlar” diye yanıt verdi. Harekatla ilgili savaş suçu ve işkence iddialarının soruşturulup soruşturulmadığı sorusuna Akar’ın yanıtı “Elbette” oldu.

AKAR: ÇOK SAYIDA İHLAL GERÇEKLEŞTİ

Akar Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri harekatın ülkenin toprak bütünlüğünün ihlali anlamına gelmediğini öne sürerek “Bu bir işgal ya da istila değil sadece operasyon yürütüyoruz” dedi. Akar “ABD de Rusya da bu bölgelerden YPG’nin çıkarılmasını kabul etti. Operasyon bölgesinden ve bu bölgenin doğusu ve batısından YPG’li teröristler tarafından çok sayıda ihlal gerçekleşti. Onlara karşı savaşıyoruz aynı zamanda Amerikalılar ve Ruslarla koordinasyon halindeyiz ve onlardan (YPG’yi) bölgeden çıkarmalarını istiyoruz” dedi.

