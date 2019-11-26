Hükümet krizi sürerken: İngiltere'den Lübnan'a ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Richard Moore, Lübnan'a resmi bir ziyarette bulundu. Moore, ülkesinin Beyrut Büyükelçisi Chris Rampling'le birlikte üst düzey Lübnanlı yetkililerle bir araya geldi.

Lübnan'da vergi zammı protestolarının Başbakan Saad Hariri'nin istifasını getirmesiyle başlayan yeni hükümetin kurulmasına yönelik süreç devam ederken İngiltere'den ülkeye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ve eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, dün Beyrut'u ziyaret ederek Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Saad Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri, istifa eden Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Görüşmelere dair yaptığı açıklamada Moore, İngiltere'nin Lübnan'a 200 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını hatırlatarak, buradaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Moore, Hizbullah'ı ve Emel Hareketi'ni hedef alarak, "Barışçıl protesto hakkına saygı gösterilmesi hayati önem taşıyor ve protestoları herhangi bir örgütün şiddeti ya da korkutmasıyla bastırmak tamamen kabul edilemez" dedi.

Moore, şunları söyledi:

"Biz ve uluslararası toplumdaki ortaklarımız Lübnan'a destek vermeyi sürdürüyoruz. Fakat lider ve kabine seçimi meselesinin Lübnanlılar için bir iç mesele olduğunu açıkça belirteyim. Lübnan halkı, daha iyi yönetim talebinde açık ve net olmalı"