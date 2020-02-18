HSBC 35 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Londra merkezli HSBC bankasının 'maliyet düşürme' amacıyla 35 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

İngiliz HSBC bankasının büyük bir işçi kıyımına hazırlandığı belirtildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, 35 bin kişiyi işten çıkarmayı amaçlayan banka, ABD ve Avrupa'daki birimlerinde 4 buçuk milyar dolar "maliyet düşürme" hedefinde.

Bankanın buna karşılık Asya ve Ortadoğu ülkelerinde yatırımlarını artırmayı planladığı kaydedildi.

Bankanın CEO'su Noel Quinn, "İşletmelerimizin bir bölümü kabul edilebilir bir getiri sağlamıyor. Bu nedenle yatırımcıların getirilerini artırmak için planlarımızı revize edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Quinn, bankada çalışan sayısının üç yıl içinde yüzde 15 azalabileceğini sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz ay HSBC'nin "ekonomik kriz ve Türk lirasındaki istikrarsızlık" nedeniyle Türkiye'den ayrılma seçeneğini değerlendirdiği iddia edilmişti.