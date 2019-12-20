Hong Kong’daki gösterileri finanse eden 4 kişi gözaltına alındı

Hong Kong’da haziran ayından beri süren gösterileri fonlayan Spark Alliance’la bağlantılı 4 kişi kara para aklama ve 'bağışlar'ın yasadışı kullanımı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çin'e bağlı özel bölge statüsündeki Hong Kong’da Haziran ayından beri süren gösterilere fon toplayan Spark Alliance’la bağlantılı 4 kişi kara para aklama ve fon platformunun yasadışı kullanımı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada gözaltıların aylar süren bir soruşturmanın sonucu olduğu belirtildi.

Başkomiser Chan Wai-kei yaptığı açıklamada, göstericilere hukuki destek ve gıda tedariki için toplandığı ileri sürülen milyonlarca dolarlık “bağış” parasının paravan bir şirkete aktarıldığını ve önemli bir bölümünün kişisel sigorta ürünlerine yatırıldığını tespit ettiklerini söyledi. Başkomiser Chan sözkonusu ürünlerin hak sahibininse paravan şirketin yöneticisi konumundaki kişi olduğunu belirtti.

Spark Alliance’ın yaklaşık 10 milyon dolarlık fonunun da dondurulduğu bildirildi.

