Hong Kong'daki çetelere ABD'den açık destek

ABD Senatosu, Çin'in Özel İdari Bölgesi Hong Kong'daki çetelerin eylemlerine ilişkin 'resmi' destek kararı aldı.

Hong Kong'da ABD destekli çetelerin saldırıları sürerken, ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" başlıklı tasarı, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti tarafından tam destekle onaylandı.

Hong Kong'un özerklik statüsüne destek vermek amacıyla sunulduğu belirtilen tasarıda, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması ve devam eden "demokrasi yanlısı protesto gösterilerine şiddet karıştıran" Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörülüyor.

Oylama sonrasında tasarıya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Senatör Rubio, şunlarını kaydetti:

"Tüm dünya, Hong Kong halkının her gün giderek agresifleşen Pekin ve Hong Kong hükümetine karşı uzun zamandır verdiği özgürlük mücadelesine tanık oluyor. Özgürlük için atılan çığlıklar şiddetle karşılandı ve genç Hong Kong insanları trajik bir şekilde hayatlarını yitirdi. ABD, şimdi her zamankinden daha fazla, özgürlük mücadelesi veren Hong Konglular ile birlikte olduğunu göstermeli ve Pekin'e açık bir mesaj göndermeli."

ABD'nin "demokrasi yanlısı" protestolarında bir kişi üzerine benzin dökülerek yakılmış, sokaklarda çeteler eliyle birçok linç girişimi yaşanmıştı.