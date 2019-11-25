Hong Kong'da yerel seçim protestocuların lehine sonuçlandı

Hong Kong'da dün yapılan bölge konseyi seçimlerinde meclisteki 452 koltuğun 201'ini Batı yanlısı adaylar kazandı.

Batı yanlısı eylemlerin 5 ayı aşkın bir süredir sürdüğü Hong Kong'da dün yapılan bölge konseyi seçimlerinin sonuçları belli oldu.

Seçmenlerin yüzde 71'inin sandık başına gittiği seçimlerde Batı yanlısı adaylar, mecliste 452 koltuğun 201'ini kazandı.

Hong Kong yayın kuruluşlarında yer alan haberlere göre, Çin yanlısı olan adaylardan 28'i konseye girerken, 12 bağımsız aday seçildi.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine yönelik yasa tasarısına karşı Haziran ayında başlayan eylemler, tasarının geri çekilmesine karşın devam ediyor. ABD ve İngiltere'nin destek verdiği eylemlerde göstericiler, ABD ve sömürge dönemi bayraklarıyla meclisi basmış ve sokakta şiddet eylemlerine başvurmuştu.