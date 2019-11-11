Hong Kong'da ABD destekli eylemler sürüyor: Bir kişiyi benzin dökerek yaktılar!

Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da, Çin hükümetinin suçluların iadesine yönelik yasa tasarısına karşı Haziran ayında başlayan Batı destekli eylemler sürüyor. Sokaklarda şiddete başvuran ABD yanlısı eylemciler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürerken, bugün eylemciler, bir kişiyi benzin dökerek yaktı.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıracak yasa tasarısıyla birlikte 9 Haziran tarihinde eylemler başlamıştı. ABD ve Batı ülkelerinin desteğini alan Çin hükümeti karşıtı eylemler büyürken, Hong Kong yönetimi yasa tasarısının askıya alındığını duyurmuş ancak eylemler durmamıştı.

Göstericiler sömürge dönemi ve ABD bayraklarıyla sokağa çıkmaya devam ederken, işi eylemlere tepki gösterenlerin üzerine benzin dökerek yakmaya kadar götürdüler.

ABD KIŞKIRTMALARI

9 Haziran tarihinde eylemlerin başlamasının ardından ABD, 14 Haziran'da Hong Kong'un "bağımsızlığı"na yönelik bir yasa tasarısı hazırlamış, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Jim McGovern, “Bugün bu yasayı yürürlüğe koyuyoruz, çünkü Hong Kong'da demokrasi ve özgürlük saldırı altında” açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu yasa tasarısının sunulmasından bir gün sonra Hong Kong Başbakanı Carrie Lam, suçluların iadesi yasa tasarısının süresiz askıya alındığını duyurmuş, Çin hükümetinden de bu karara yönelik destek açıklaması gelmişti.

MECLİSTE SÖMÜRGE BAYRAĞI

Tasarının askıya alınmasına karşın eyleme devam eden göstericiler, 1 Temmuz tarihinde Hong Kong meclis binasını işgal etmiş ve meclise İngiliz sömürgesi döneminden kalma bayrağı asmıştı. Aynı gün İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, eylemcilere olan desteğini duyurmuştu.

Bunun ardından sokaklarda süren eylemlerde kullanılan sömürge dönemi bayrağının artmasının yanı sıra ABD ve İngiltere bayrakları da taşınmaya başlanmıştı.

REHİN ALINAN BASIN MENSUPLARI VE ABD TEHDİTLERİ

Ağustos ayına girildiğinde ise ABD'nin kışkırtmacı politikaları artarken, sokakta şiddete başvuran eylemciler, işgal ettikleri havaalanında iki Çinli basın mensubunu "ajan" oldukları gerekçesiyle rehin almış ve yaralamıştı. Bir gün sonra ise ABD yönetimi, Çin'e yönelik tehditkar açıklamalarını artırmıştı.

Çin hükümeti, buna karşılık ABD'ye içişlerine karışmaması gerektiğine ilişkin uyarıda bulunmuş ve şiddet suçu işleyen eylemcilere yönelik de sert açıklamalarda bulunmuştu.

Çin hükümetine karşıtlığıyla bilinen milyarder Guo Wengui ile ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başdanışmanı Steve Bannon da, ortak bir video yayınlayarak 'Hukukun Üstülüğü Fonu' ile Hong Kong eylemlerine destek verdiklerini ve ABD ve Batı ülkelerinin Hong Kong'lu protestocuları sığınmacı olarak kabul etmeleri için çalışacaklarını açıkladı.

Eylemciler, Eylül ayında ABD konsolosluğu önünde toplanarak Trump'tan yardım talebinde bulunmuşlardı.

BİNA YAKMA VE SİVİLLERE ŞİDDET

5 ayı aşkın süredir devam eden gösterilerde bina yakma ve sivillere şiddet uygulama gibi eylemler de baş gösterirken, polisle eylemciler arasında çıkan çatışmaların yanı sıra Çin hükümeti yanlısı göstericiler de sokağa çıkarak Batı yanlısı göstericilerle çatıştı.

EYLEMCİLER BUGÜN BİR KİŞİYİ YAKTI

Batı yanlısı eylemciler, bugün sokakta tartıştıkları bir kişiyi ateşe verdi. Eylemcilerin, tartışma yaşadıkları kişinin "Siz Çinli değilsiniz" demesine karşılık "Çin'e geri dön" dedikleri ve üzerine benzin dökerek ateşe verdikleri görüldü. Ağır yaralanan kişinin ameliyata alındığı bildirildi.