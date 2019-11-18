Hong Kong'da ABD destekli eylemde bir polis okla vuruldu

Hong Kong'da Batı destekli eylemler sürerken, bir polis memurunun okla vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Hong Kong'da yaklaşık altı aydır süren batı destekli eylemlerde bir polis memuru dün okla vuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Hong Kong'da ABD yanlısı eylemciler, bir kişiyi benzin dökerek yakmıştı.

Yine bazı eylemcilerin ok ve yay kullanmaya başladığı gözlemlenmişti.

Dünkü eylemlerde polis, medya irtibat memurunun bacağından okla vurulduğu açıklandı.

CNN International'ın haberine göre, polisin yaptığı açıklamada memurun bilincinin açık olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayın meydana geldiği Hong Kong Politeknik Üniversitesi son haftalarda batı destekli eylemcilerin toplanma noktalarından biri haline gelmişti.