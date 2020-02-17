Hollandalı şirketten Türkiye'yi dinlemek için ABD'ye yardım

Hollandalı teknoloji şirketi Philips'in, Türkiye'de şifreli iç görüşmeleri dinleyebilmesi için ABD'ye yardım ettiği iddia edildi.

ABD ve Alman istihbaratlarının, tüm dünyaya şifreli iletişim cihazı satan Crypto AG'yi satın aldığının ortaya çıkmasının ardından Philips'in eski çalışanı kriptolog Cees Jansen, Türkiye'ye kırılması kolay şifreleme cihaz satıldığını söyledi.

Hollanda basınına konuşan Jansen, ABD'li Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Philips'ten yardım aldığı süreci anlattı. Jansen, şifresini kırmayı kolaylaştırdıkları cihazın Aroflex ismindeki bir teleks olduğunu açıkladı.

Türk hükümeti, kendi elçilikleri ile iletişim kurmak ve iç görüşmelerde kullanmak üzere cihazdan satın almak istedi. Jansen'e göre NSA ise cihazı, kırılması kolaylaştırılmış olarak Türklere satmak istedi.

Almanya'nın bu konuda iş birliğini reddetmesi üzerine ABD'liler, görüşmeleri Hollanda istihbaratı ve üretici firma Philips ile devam ettirdi.

Jansen, "Benden Aroflex görünümlü ama aslında Beroflex olan bir cihaz üretmemi istediler" dedi.