Hollanda'da çiftçilerden traktörle eylem: Trafik durma noktasına geldi

Hollanda'da çiftçiler, ülkedeki sera gazı emisyonu sorunundan kendilerinin sorumlu tutulmasına tepki olarak traktörleriyle Lahey'de bulunan hükümet binasına doğru yola çıktı. Traktörler, otobanda trafiği felç etti.

Hollanda'da çiftçiler, ülkedeki sera gazı emisyonu sorunundan kendilerinin sorumlu tutulmasına tepki olarak traktörleriyle Lahey'de bulunan hükümet binasına doğru yola çıktı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Lahey'e ulaşan çiftçiler, ülkedeki sera gazı emisyonlarını tarım sektörünün artırdığı yönündeki algıdan şikâyetçi olarak yaptıkları mesleğe saygı gösterilmesini talep ettiler.

Lahey'deki tarihi meydanda kurulan bariyeri traktörüyle yıkan bir kişi ve bu çiftçinin gözaltına alınmasına engel olmaya çalışan bir başka kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ÇİFTÇİLER BAĞIMSIZ BİR ÖLÇÜM TALEP EDİYOR

Koalisyon hükümetindeki partilerin birinin azot oksit emisyonlarının azaltılabilmesi için çiftliklerde izin verilen hayvan sayısının yüzde 50 oranında azaltılmasını önermesinin ardından eyleme geçen çiftçiler, çiftliklerin neden olduğu karbon ve azot oksit emisyonlarının "bağımsız bir tarafça" ölçülmesini talep ederek, beslenen hayvan sayısının düşürülmesi gibi bir hükümet politikasına karşı çıkıyorlar.

Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten, kendi görev süresince böyle bir uygulamaya gitmeyeceklerini belirtti. Schouten "Biz sağlıklı bir çevre hedeflerken güçlü bir tarım sektörü için de çalışıyoruz" dedi.