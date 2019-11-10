Hollanda: Türkiye IŞİD'lileri yargılamak zorunda değil

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye'nin kendi topraklarında suç işlememiş kişileri yargılamak zorunda olmadığını ve IŞİD üyelerinin gönderilmesine ilişkin kararı Ankara'nın vereceğini söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye tarafından IŞİD'lilerin vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye'nin de Hollanda gibi IŞİD tarafından tehdit altında olan ülkeler arasında bulunduğuna dikkat çeken Blok, "Türkiye, suçların işlendiği ülke değil. Bu tür prosedürlerde her zaman uluslararası hukuk baz alınmalı. Türkiye'de suç işlememiş kişilerin, Türkiye'de yargılanmasına zorlayamazsın" dedi.

"Kendileri mi yargılayacak, yoksa gönderecekler mi? Bunun kararını onlar verecek" diyen Blok, her iki ülke arasındaki ilişkilerin genel bakımdan iyi olduğunu vurguladı. Blok, "Türkiye ile yoğun görüşmeler yaptık ve yapıyoruz. (IŞİD'liler) Gönderildikleri zaman bunu bize bildirmelerini istedik ki, biz de burada onları havalimanında tutuklayıp yargılayabilelim. Bu daha önce de oldu, ilk değil. Hepsi tespit edildi, bu yüzden sınırı öylesine geçemezler" diye konuştu.

Blok, Türkiye'nin IŞİD'lilerin ülkelerine iadesi konusunu tehdit unsuru olarak kullandığı iddialarına ilişkin bir soruya ise "Bu suçlar Türkiye'de işlenmediği için Türkiye'ye, 'yargılanmanın yapılması gereken ülke olarak sen en mantıklısısın' diyemeyiz çünkü bu böyle değil" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin elinde bulunan IŞİD üyelerinin 11 Kasım Pazartesi gününden itibaren vatandaşı oldukları ülkeye iadelerine başlanacağını açıklamıştı.