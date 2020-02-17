Hollanda istihbaratı: Düşen MH17 Rus hava savunma menzilinde değildi

Hollanda askeri istihbaratının 2016 yılında savcıya, Ukrayna'da düşen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer numaralı uçağın Rusya'nın menzili dışında düştüğünü bildiren bir rapor yolladığı ortaya çıktı.

Hollandalı soruşturmacıların Rusya'nın düşürdüğünü iddia ettiği MH17 sefer numaralı Malezya uçağına ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.

Bonanza Media adına yapılan Max van der Werff imzalı araştırmaya göre, Hollanda askeri istihbaratı, soruşturmayı yürüten savcıya, söz konusu uçağın BUK M1 Rusya hava savunma sistemi menzili dışında düştüğüne ilişkin 2016 yılında bir rapor gönderdi.

Raporda, "MH17'nin sefer yaptığı sırada Ukrayna'da ve Rusya'da konuşlandığı tespit edilen BUK M1 sistemlerinin menzilinin çok ötesinde olduğu" sonucuna varıldığı belirtildi.

2018 yılında ortaya atılan iddiada, Temmuz 2014'te Ukrayna'nın doğusunda yere çakılan MH17 sefer numaralı Malezya uçağının "Rus ordusunun parçası olan bir askeri birlik tarafından fırlatılan BUK füzesiyle" düşürüldüğünü öne sürülmüştü.