Hollanda Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattı

Hollanda, Irak'ta konuşlu askerlerinin görev süresinin uzatıldığını açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta bulunan askeri birliklerin görev sürelerinin 2021 sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçleri içinde yer alan 60 askerin, Kuzey Irak ve Bağdat'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Peşmergeleri ve Irak askerlerini eğitmeye devam edeceği belirtildi.

Hollanda'nın ayrıca, Irak'taki NATO görevi için sivil uzmanlar ve 20 asker ile destek vermeye ve Irak İçişleri Bakanlığı'nı destekleyen AB Danışma Misyonu'na da katkıda bulunmaya devam edeceği kaydedildi.